125 бригада ТРО вступилась за командира, подозреваемого в провале обороны под Харьковом

Военные отметили, что вина Артура Горбенко еще не была доказана, и они готовы рассказать "настоящую правду" о событиях в Харьковской области

Бойцы 125 бригады ТрО (Фото: Facebook бригады)

Бойцы 125-й отдельной бригады Теробороны Вооруженных Сил Украины отреагировали на задержание их бывшего командира Артура Горбенко, подозреваемого в неудачной обороне Харьковской области во время наступления россиян в 2024 году. Военные вступились за генерал-лейтенанта и настаивают, что готовы рассказать в суде "настоящую правду".

"В Харьковской области мы держали огромный кусок границы, мы бились насмерть в первые часы вторжения. Нас было мало, у нас было мало боеприпасов, у нас было мало поддержки, но мы боролись, боролись под командованием комбрига", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что вина Горбенко еще не была доказана, и они готовы рассказать "настоящую правду" о событиях в Харьковской области.

20 января ГБР и СБУ задержали трех командиров, утверждая, что ответственные за неудачную оборону Харьковской области. Среди задержанных был и Горбенко.

Правоохранители заявили, что комбриги "не подготовили оборону приграничных районов и потеряли управление боем во время повторного наступления на Харьков", а также "нарушили требования боевых уставов при подготовке оборонительных рубежей в зоне ответственности".

Им может грозить до 10 лет тюрьмы, если вину докажут в суде.