125 бригада ТРО вступилась за командира, подозреваемого в провале обороны под Харьковом
Бойцы 125-й отдельной бригады Теробороны Вооруженных Сил Украины отреагировали на задержание их бывшего командира Артура Горбенко, подозреваемого в неудачной обороне Харьковской области во время наступления россиян в 2024 году. Военные вступились за генерал-лейтенанта и настаивают, что готовы рассказать в суде "настоящую правду".
"В Харьковской области мы держали огромный кусок границы, мы бились насмерть в первые часы вторжения. Нас было мало, у нас было мало боеприпасов, у нас было мало поддержки, но мы боролись, боролись под командованием комбрига", – говорится в сообщении.
Военные отметили, что вина Горбенко еще не была доказана, и они готовы рассказать "настоящую правду" о событиях в Харьковской области.
20 января ГБР и СБУ задержали трех командиров, утверждая, что ответственные за неудачную оборону Харьковской области. Среди задержанных был и Горбенко.
Правоохранители заявили, что комбриги "не подготовили оборону приграничных районов и потеряли управление боем во время повторного наступления на Харьков", а также "нарушили требования боевых уставов при подготовке оборонительных рубежей в зоне ответственности".
Им может грозить до 10 лет тюрьмы, если вину докажут в суде.
- Россия усилила наступательные действия в Харьковской области с 10 мая 2024 года.
- 22 июня Россия вывела некоторые подразделения из-под Харьковской области. Из-за потерь их пришлось доукомплектовывать.
- В июле россияне начали перебрасывать на Харьковское направление штурмовые резервы.
- 24 июля спикер ОТУ "Харьков" сообщил, что с начала наступления на севере Харьковской области россияне потеряли в Волчанске большую часть одной бригады и "сточили" два танковых полка.
- 22 августа бойцы 3 ОШБр заявили, что продвигаются в Харьковской области. 23 августа Зеленский сообщил, что военные вытесняют российскую армию в этом направлении.