125 бригада ТрО вступилася за командира, якого підозрюють у провалі оборони Харківщини
Бійці 125 окремої бригади Тероборони Збройних Сил України відреагували на затримання їхнього колишнього командира Артура Горбенка, якого підозрюють у невдалій обороні Харківської області під час наступу росіян у 2024 році. Військові вступилися за генерал-лейтенанта й наполягають, що готові розповісти у суді "справжню правду".
"На Харківщині ми тримали величезний шматок кордону, ми билися на смерть у перші години вторгнення. Нас було мало, у нас було мало боєприпасів, у нас було мало підтримки, але ми боролись, боролись під командуванням комбрига", – йдеться у повідомленні.
Військові зазначили, що провину Горбенка ще не було доведено, і вони готові розповісти "справжню правду" про події на Харківщині.
20 січня ДБР та СБУ затримали трьох командирів, стверджуючи, що ті відповідальні за невдалу оборону Харківської області. Серед затриманих був і Горбенко.
Правоохоронці заявили, що комбриги "не підготували оборону прикордонних районів і втратили управління боєм під час повторного наступу на Харків", а також "порушили вимоги бойових статутів під час підготовки оборонних рубежів у зоні відповідальності".
Їм може загрожувати до 10 років тюрми, якщо провину доведуть у суді.
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