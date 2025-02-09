Зеленський відповів, що буде, якщо Трамп запропонує невигідний мир: Це не в інтересах Заходу

Президент зауважив, що якщо буде протистояння позицій України та Америки, то від цього виграє лише Путін

Володимир Зеленський (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Україна не може бути у протистоянні зі США, це невигідно ані Києву, ані президенту Дональду Трампу, вважає український лідер Володимир Зеленський. Про це він розповів в інтерв'ю британському телеканалу ITV News.

Журналістка запитала Зеленського: якщо Трамп запропонує йому мирну угоду, яка буде неприйнятною, чи зможе президент України протистояти лідеру США, попри можливі наслідки у військовій підтримці, і чи зможе Україна воювати успішно.

"Ми не можемо бути в протистоянні зі США. Це невигідно нам, країні, яка у війні, і це невигідно президенту Трампу, який є президентом сильної Америки, і йому невигідна перемога Путіна", – відповів голова української держави.

За його словами, якщо буде протистояння позицій України та Америки, то від цього виграє лише російський диктатор.

Зеленський наголосив, що перемога Путіна є програшем західного світу (і Європи, і Америки), оскільки той "ніколи не зупиниться" і продовжуватиме воювати.

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Президент зауважив, що світогляд Путіна за 20 років перебування при владі змінився, і диктатор хоче знищення українців, а не їхньої території.

"І саме тому його треба зупинити. Це говорить про те, чому він піде далі: на Литву, Латвію, Польщу. [...] Навіть Угорщина, яка іноді про щось говорить, яка балансує між Україною та Росією офіційно, вони не знають до кінця, куди піде далі Путін. Він піде далі, для нього це важливо. [...] Для нього це є фокусом його життя, це його ціль – повернути Радянський союз, вплив Російської імперії на світ", – зазначив український лідер.

Він додав, що диктатор хоче повернути ці часи та "навіть зробити ще якийсь стрибок в історію Росії".

Тому, вважає Зеленський, введення лише припинення вогню без гарантій безпеки для України буде програшем для усіх.

5 лютого Зеленський заявив, що у 2025 році Путін розмістить свої війська у Білорусі для втягування у війну Польщі та країн Балтії.

7 лютого президент заявив, що між його командою та командою Трампа готуються зустрічі та переговори.