Зеленський відповів, що буде, якщо Трамп запропонує невигідний мир: Це не в інтересах Заходу
Україна не може бути у протистоянні зі США, це невигідно ані Києву, ані президенту Дональду Трампу, вважає український лідер Володимир Зеленський. Про це він розповів в інтерв'ю британському телеканалу ITV News.
Журналістка запитала Зеленського: якщо Трамп запропонує йому мирну угоду, яка буде неприйнятною, чи зможе президент України протистояти лідеру США, попри можливі наслідки у військовій підтримці, і чи зможе Україна воювати успішно.
"Ми не можемо бути в протистоянні зі США. Це невигідно нам, країні, яка у війні, і це невигідно президенту Трампу, який є президентом сильної Америки, і йому невигідна перемога Путіна", – відповів голова української держави.
За його словами, якщо буде протистояння позицій України та Америки, то від цього виграє лише російський диктатор.
Зеленський наголосив, що перемога Путіна є програшем західного світу (і Європи, і Америки), оскільки той "ніколи не зупиниться" і продовжуватиме воювати.
Президент зауважив, що світогляд Путіна за 20 років перебування при владі змінився, і диктатор хоче знищення українців, а не їхньої території.
"І саме тому його треба зупинити. Це говорить про те, чому він піде далі: на Литву, Латвію, Польщу. [...] Навіть Угорщина, яка іноді про щось говорить, яка балансує між Україною та Росією офіційно, вони не знають до кінця, куди піде далі Путін. Він піде далі, для нього це важливо. [...] Для нього це є фокусом його життя, це його ціль – повернути Радянський союз, вплив Російської імперії на світ", – зазначив український лідер.
Він додав, що диктатор хоче повернути ці часи та "навіть зробити ще якийсь стрибок в історію Росії".
Тому, вважає Зеленський, введення лише припинення вогню без гарантій безпеки для України буде програшем для усіх.
- 5 лютого Зеленський заявив, що у 2025 році Путін розмістить свої війська у Білорусі для втягування у війну Польщі та країн Балтії.
- 7 лютого президент заявив, що між його командою та командою Трампа готуються зустрічі та переговори.