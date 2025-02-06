Зеленський: У Трампа ще немає офіційного плану закінчення війни

Президент переконаний, що українська та американська команди разом працюватимуть над таким планом

Володимир Зеленський (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в лідера США Дональда Трампа ще немає офіційного плану припинення російсько-української війни. Слова голови держави передає агенція Інтерфакс-Україна.

"Те, що є в тих чи інших публікаціях... я впевнений, що це не є офіційним планом президента Трампа", – зауважив президент.

Він зазначив, що також має бачення мирного плану, і конкретні речі з цього приводу обговорювалися з американською стороною ще до інавгурації нового президента США.

Також Зеленський переконаний, що українська та американська команди працюватимуть разом, оскільки "не може бути плану окремо від когось, навіть з боку Сполучених Штатів".

Голова держави додав, що ще буде багато інформації стосовно потенційного плану, й у деяких моментах вона може збігатися з реальністю, але у більшості – ні.

"Дочекаємося все-таки наших офіційних перемовин і офіційних результатів", – підсумував Зеленський.

6 лютого спецпосланець президента США Келлог повідомив, що на Мюнхенській конференції не буде представлено мирний план Трампа. За його словами, мирний план представлятиме сам президент, але це точно не відбудеться наступного тижня.

Напередодні агенція Bloomberg з посиланням на джерела заявила, що Келлог нібито планує презентувати мирний план Трампа у Мюнхені. Медіа стверджує, що план передбачає заморожування війни та гарантії безпеки для України, водночас окуповані території лишаються у "підвішеному стані". Офіційних підтверджень таким планам немає.