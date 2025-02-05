Bloomberg опублікував нібито "мирний план Трампа", який Келлог покаже у Мюнхені

Агенція стверджує, що план включає заморожування війни та гарантії безпеки для України, водночас окуповані території лишаються у "підвішеному стані"

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Союзники США очікують, що адміністрація Дональда Трампа представить на Мюнхенській безпековій конференції план американського лідера з припинення війни РФ проти України. Про це заявляє агенція Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела.

За їх даними, план буде представлений союзникам спецпосланцем Трампа Кітом Келлогом. Співбесідники відмовилися повідомити, наскільки детальними, на їх думку, будуть обговорення плану і в якому форматі вони проходитимуть. Конференція проходитиме з 14 до 16 лютого.

Як зауважує медіа, впродовж останніх тижнів Келлог та інші чиновники натякали на те, що союзники Трампа називають "миром через силу".

Bloomberg пише, що елементи цього плану включають потенційне заморожування війни й "залишення окупованої російськими військами території у підвішеному стані", водночас надаючи Україні гарантії безпеки, аби Росія не могла напасти знову.

Офіційно адміністрація Трампа не повідомляла про такий план.

У лютому очікується, що Келлог здійснить свою першу поїздку до Києва, де має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, та до країн Європейського союзу, заявили джерела агенції.

Водночас співбесідники заявили, що український лідер планує відвідати декілька країн Перської затоки після Мюнхенської конференції.

Речник Офісу президента відмовився від коментарів. Його колега з Ради національної безпеки США Браян Г'юз заявив, що Келлог продовжить взаємодіяти із союзниками, аби допомогти виконати обіцянку Трампа завершити війну.