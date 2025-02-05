Bloomberg показал якобы "мирный план Трампа", который Келлог покажет в Мюнхене

Агентство утверждает: в плане есть замораживание войны и гарантии безопасности Киеву, но оккупированные территории остаются в "подвешенном состоянии"

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Союзники США ожидают, что администрация Дональда Трампа представит на Мюнхенской конференции безопасности план американского лидера по прекращению войны РФ против Украины. Об этом заявляет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники.

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По их данным, план будет представлен союзникам спецпосланником Трампа Китом Келлогом. Собеседники отказались сообщить, насколько подробными, по их мнению, будут обсуждения плана и в каком формате они будут проходить. Конференция пройдет с 14 по 16 февраля.

Как отмечает медиа, на протяжении последних недель Келлог и другие чиновники намекали на то, что союзники Трампа называют "миром через силу".

Bloomberg пишет, что элементы этого плана включают потенциальную заморозку войны и "оставление оккупированной российскими войсками территории во взвешенном состоянии", в то же время предоставляя Украине гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Официально администрация Трампа не сообщала о таком плане.

В феврале ожидается, что Келлог совершит свою первую поездку в Киев, где должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским, и в страны Европейского союза, заявили источники агентства.

В то же время, собеседники заявили, что украинский лидер планирует посетить несколько стран Персидского залива после Мюнхенской конференции.

Спикер Офиса президента отказался от комментариев. Его коллега из Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз заявил, что Келлог продолжит взаимодействовать с союзниками, чтобы помочь выполнить обещание Трампа завершить войну.