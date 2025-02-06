Зеленский: У Трампа еще нет официального плана окончания войны

Президент убежден, что украинская и американская команды будут вместе работать над таким планом

Владимир Зеленский (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у лидера США Дональда Трампа еще нет официального плана прекращения российско-украинской войны. Слова главы государства передает агентство Интерфакс-Украина.

"То, что есть в тех или иных публикациях... я уверен, что это не официальный план президента Трампа", – отметил президент.

Он подчеркнул, что также видит мирный план, и конкретные вещи по этому поводу обсуждались с американской стороной еще до инаугурации нового президента США.

Также Зеленский убежден, что украинская и американская команды будут работать вместе, поскольку "не может быть план отдельно от кого-то, даже со стороны Соединенных Штатов".

Глава государства добавил, что еще будет много информации о потенциальном плане, и в некоторых моментах она может совпадать с реальностью, но в большинстве – нет.

"Дождемся все-таки наших официальных переговоров и официальных результатов", – подытожил Зеленский.

6 февраля спецпосланник президента США Келлог сообщил, что на Мюнхенской конференции не будет представлен мирный план Трампа. По его словам, мирный план будет представлять сам президент, но это точно не произойдет на следующей неделе.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Келлог якобы планирует презентовать мирный план Трампа в Мюнхене. Медиа утверждает, что план предусматривает замораживание войны и гарантии безопасности для Украины, в то же время оккупированные территории остаются в "подвешенном состоянии". Официальных подтверждений таким планам нет.