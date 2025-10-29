"Более решительный, чем когда-либо". Разведка США оценила намерения Путина – NBC News

Американская разведка не видит никаких признаков готовности Путина к компромиссу в вопросе российско-украинской войны

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин сейчас более решительно настроен продолжать войну против Украины и побеждать на поле боя. Об этом свидетельствует недавняя оценка разведки США, сообщили NBC News неназванные высокопоставленный чиновник США и представитель Конгресса.

Анализ, который в октябре 2025-го был доведен до сведения членов Конгресса, показал, что разведка не видит никаких признаков готовности России к компромиссу насчет Украины.

Эта оценка согласуется с тем, как разведывательные службы США и Запада воспринимали позицию российского режима с февраля 2022 года, когда Путин приказал начать неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину, сообщают два других собеседника, знакомые с этим вопросом.

Но сейчас считается, что Путин более решительно настроен, чем когда-либо, говорят представитель Конгресса и высокопоставленный чиновник США.

По оценке разведки, столкнувшись со значительными потерями оккупационных войск и экономическими неудачами в РФ, Путин стремится расширить присутствие своей страны, чтобы оправдать человеческие и финансовые потери.