"Более решительный, чем когда-либо". Разведка США оценила намерения Путина – NBC News
Российский диктатор Владимир Путин сейчас более решительно настроен продолжать войну против Украины и побеждать на поле боя. Об этом свидетельствует недавняя оценка разведки США, сообщили NBC News неназванные высокопоставленный чиновник США и представитель Конгресса.
Анализ, который в октябре 2025-го был доведен до сведения членов Конгресса, показал, что разведка не видит никаких признаков готовности России к компромиссу насчет Украины.
Эта оценка согласуется с тем, как разведывательные службы США и Запада воспринимали позицию российского режима с февраля 2022 года, когда Путин приказал начать неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину, сообщают два других собеседника, знакомые с этим вопросом.
Но сейчас считается, что Путин более решительно настроен, чем когда-либо, говорят представитель Конгресса и высокопоставленный чиновник США.
По оценке разведки, столкнувшись со значительными потерями оккупационных войск и экономическими неудачами в РФ, Путин стремится расширить присутствие своей страны, чтобы оправдать человеческие и финансовые потери.
- 23 октября Трамп заявил об отмене запланированной ранее встречи с Путиным. Говорит, что не будет встречаться с диктатором РФ, пока не будет реальной перспективы подписания мирного соглашения.
- Путин утверждает, что скорее речь идет о "переносе" саммита в Будапеште. Также он фактически заявил, что у России якобы есть иммунитет от санкций США и что те не будут иметь серьезного влияния на экономику страны-агрессора. Трамп сыронизировал насчет такой оптимистической позиции диктатора РФ.
