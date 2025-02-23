Россия атаковала дронами Киев, в нескольких районах возникли пожары из-за падения обломков

Отмечается, что информация о пострадавших в настоящее время уточняется

Последствия атаки на Киев (Фото: ГСЧС)

В ночь с 22 на 23 февраля Россия атаковала Киев дронами. В нескольких районах столицы зафиксированы падения обломков и пожара, сообщили мэр Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В 22:24 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов БпЛА, в столице работали силы противовоздушной обороны.

В 23:24 Ткаченко сообщил о падении обломков российского дрона в Печерском районе. По его словам, упали они на открытой территории, но повреждения получили окна нежилого здания рядом. Информация о пострадавших не поступала.

После полуночи было зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе Киева, в результате чего возник пожар в частном доме. На Оболони работала ПВО.

Также обломки рухнули в Дарницком районе. В результате были повреждены три частных дома и несколько автомобилей. На месте работали экстренные службы.

Пожар возник и в Голосеевском районе после падения вражеской дроны. В ГСЧС отметили , что пожар возник в одноэтажном частном доме на площади 100 кв. м. Ее сейчас ликвидировано.

В Дарницком районе, по их данным, одно из возгораний удалось ликвидировать подручными средствами, а на другой локации горел одноэтажный дом с распространением огня на соседнее здание, пожар был ликвидирован на площади 35 кв. м.

В Печерском районе повреждено остекление нежилого здания без дальнейшего горения.

Информация о пострадавших пока еще уточняется.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС