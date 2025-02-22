Внаслідок атаки по Київській області загинув працівник Укрзалізниці

Наслідки атаки по Київській області (Фото: ДСНС)

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник розповів подробиці нічної атаки на Бориспільський район. За наявними даними, постраждали освітні установи, авто та житлові будинки, загинув працівник Укрзалізниці.

В УЗ зазначили, що 60-річний загиблий був черговим по переїзду в Бориспільському районі та загинув на робочому місці.

"Рух поїздів на ділянці дозволено зі зниженою швидкістю. Поїзди за розкладом", – повідомили у компанії.

Також сталася пожежа складських приміщень, яку оперативно вдалося ліквідувати.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено адміністративні будівлі підприємств, школу, дитячий садок, скління квартир багатоповерхового житлового будинку, п'ять автомобілів, приміщення трьох магазинів, приватний будинок, понад 20 сонячних панелей та службовий автомобіль поліції.

У Броварському районі пошкоджено приватний будинок.

"Разом із місцевою владою та міжнародними партнерами вже працюємо над допомогою постраждалим унаслідок атаки", – зазначив Калашник.

22 лютого Росія атакувала Україну 162 дронами, у кількох регіонах є влучення.

У Києві впали уламки ворожого дрону в Солом'янському районі, виникла пожежа.