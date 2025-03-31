В Киев прибыли представители 17 европейских стран и члены Европарламента – видео
Представители 17 европейских стран и Европарламента 31 марта прибыли с визитом в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.
Отмечается, что в столицу приехали спикеры и вице-спикер парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, а также представители Європарламента.
"Этот визит — сильный символ поддержки, солидарности и доверия. Благодарен коллегам за готовность быть рядом с Украиной", – заявил спикер Рады Руслан Стефанчук.
- 27 марта 2025 года во время встречи "коалиции желающих" президент Владимир Зеленский пригласил союзников в Украину для совместной разработки четкого плана безопасности на земле, в небе и на море.
- В тот же день президент Франции Макрон заявил, что министры иностранных дел европейских стран должны в течение трех недель выдвинуть предложения по мониторингу режима прекращения огня между Россией и Украиной.