До Києва прибули представники 17 європейських країн та члени Європарламенту – відео

31 березня до української столиці приїхали спікери та віцеспікер парламентів європейських країн, а також представники Європарламенту

Прибуття європейських парламентарів (Скриншот з відео Стефанчука у Facebook)

Представники 17 європейських країн та Європарламенту 31 березня прибули з візитом до Києва. Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради.

Зазначається, що до столиці приїхали спікери та віцеспікер парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, а також представники Європарламенту.

"Цей візит — сильний символ підтримки, солідарності та довіри. Вдячний колегам за готовність бути поруч з Україною", – заявив спікер Ради Руслан Стефанчук.