До Києва прибули представники 17 європейських країн та члени Європарламенту – відео
Прибуття європейських парламентарів (Скриншот з відео Стефанчука у Facebook)

Представники 17 європейських країн та Європарламенту 31 березня прибули з візитом до Києва. Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради.

Зазначається, що до столиці приїхали спікери та віцеспікер парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, а також представники Європарламенту.

"Цей візит — сильний символ підтримки, солідарності та довіри. Вдячний колегам за готовність бути поруч з Україною", – заявив спікер Ради Руслан Стефанчук.

  • 27 березня 2025 року під час зустрічі "коаліції охочих" президент Володимир Зеленський запросив союзників до України для спільної розробки чіткого плану безпеки на землі, в небі й на морі.
  • Того ж дня президент Франції Макрон заявив, що міністри закордонних справ європейських країн мають протягом трьох тижнів висунути пропозиції щодо моніторингу режиму припинення вогню між Росією та Україною.
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