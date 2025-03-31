До Києва прибули представники 17 європейських країн та члени Європарламенту – відео
Представники 17 європейських країн та Європарламенту 31 березня прибули з візитом до Києва. Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради.
Зазначається, що до столиці приїхали спікери та віцеспікер парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, а також представники Європарламенту.
"Цей візит — сильний символ підтримки, солідарності та довіри. Вдячний колегам за готовність бути поруч з Україною", – заявив спікер Ради Руслан Стефанчук.
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