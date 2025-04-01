Духовний радник Трампа закликав дати Україні зброю попри те, чи подобається Зеленський

Пастор Бернс підтримав вимоги України надати більше зброї для захисту після візиту до Бучі

Марк Бернс під час візиту до київського військового шпиталю (Фото: Головний рабин України)

Особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс підтримав українських військових та вимоги України надати більше зброї для захисту від російської агресії. Про це він написав в Х після візиту в Київську область 31 березня.

"Мені байдуже, чи подобається вам президент Зеленський, чи ви не хоче давати більше грошей Україні. Ці солдати на передовій не просять грошей. Вони просять 1000 танків, 300 F-35, зенітну зброю, щоб збивати безпілотники, які все ще обстрілюють цивільні будівлі та вбивають людей", – написав він.

Бернс нагадав, що президент Трамп "замість подушок послав джавеліни", тому він є "найкращим другом невинних мирних громадян України".

"Трамп покладе край цій війні. Для нього і для мене справа не в політиці, а в людських життях", – впевнений пастор.

Довідка Марк Бернс – американський проповідник, телевізійний євангеліст і громадський діяч, який здобув популярність як особистий духовний наставник Дональда Трампа. Він заснував і очолює християнську медіаплатформу NOW Network, що спеціалізується на трансляції релігійного контенту. Бернс активно підтримує консервативну політику та виступає за республіканські ідеали, підкреслюючи важливість релігії у державному управлінні США. Під час виборчої кампанії 2016 року він став одним із перших пасторів, які відкрито підтримали Трампа, і увійшов до ради руху "Пастори за Трампа". Марк Бернс – американський проповідник, телевізійний євангеліст і громадський діяч, який здобув популярність як особистий духовний наставник Дональда Трампа. Він заснував і очолює християнську медіаплатформу NOW Network, що спеціалізується на трансляції релігійного контенту. Бернс активно підтримує консервативну політику та виступає за республіканські ідеали, підкреслюючи важливість релігії у державному управлінні США. Під час виборчої кампанії 2016 року він став одним із перших пасторів, які відкрито підтримали Трампа, і увійшов до ради руху "Пастори за Трампа".