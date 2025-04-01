Духовний радник Трампа закликав дати Україні зброю попри те, чи подобається Зеленський
Особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс підтримав українських військових та вимоги України надати більше зброї для захисту від російської агресії. Про це він написав в Х після візиту в Київську область 31 березня.
"Мені байдуже, чи подобається вам президент Зеленський, чи ви не хоче давати більше грошей Україні. Ці солдати на передовій не просять грошей. Вони просять 1000 танків, 300 F-35, зенітну зброю, щоб збивати безпілотники, які все ще обстрілюють цивільні будівлі та вбивають людей", – написав він.
Бернс нагадав, що президент Трамп "замість подушок послав джавеліни", тому він є "найкращим другом невинних мирних громадян України".
"Трамп покладе край цій війні. Для нього і для мене справа не в політиці, а в людських життях", – впевнений пастор.
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