"Ось чому я назвав Путіна злом". Духовний радник Трампа відреагував на удар РФ по Сумах

Марк Бернс (Фото: Х)

Особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс, який у березні відвідував Україну, закликав вірян з усього світу засудити ракетні атаки на Суми, які у Вербну неділю здійснила Росія. Відповідний допис він опублікував у X.

"Ось чому я назвав Путіна злом <...> Цей жорстокий напад, бездушно спрямований проти невинних парафіян, які мирно зібралися, щоб відсвяткувати Вербну неділю, є непростимим нападом на людяність, віру і святість життя", – написав Бернс.

За його словами, "навмисне насильство проти беззахисних вірян свідчить про глибоку зневагу до співчуття та моралі". Радник Трампа наголосив, що вимагає справедливості, відповідальності та негайного припинення звірств проти України.

"Я закликаю вірян з усього світу публічно засудити Росію за ці злісні акти насильства проти жінок і дітей серед цивільного населення. Світ повинен стояти разом проти цих злих дій. Президент Дональд Трамп бажає, щоб ці злісні дії припинилися, а мир настав якнайшвидше", – підсумував Бернс, закликавши вшанувати пам'ять жертв російського терору.

Після візиту до Київської області 31 березня Бернс підтримав українських військових та вимоги України надати більше зброї для захисту від російської агресії. В інтерв'ю Kyiv Independent 10 квітня духовний радник Трампа схарактеризував російського диктатора як "чисте, чисте зло".