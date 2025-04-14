"РФ вторглася в Україну невипадково". Глава МЗС Італії відповів Трампу щодо удару по Сумах

Антоніо Таяні заявив, що Україна висловила готовність до діалогу, проте навряд у Росії є бажання долучитися до цього процесу

Антоніо Таяні (Фото: ЕРА/CIRO FUSCO)

Російські війська опинилися в Україні невипадково. Так міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні відреагував на слова президента США Дональда Трампа, який сказав, що Росія нібито випадково вдарила по цивільних у центрі Сум 13 квітня. Його цитує агентство ANSA.

Таяні наголосив, що росіяни вирішили вторгнутися в Україну, порушуючи всі норми міжнародного права, не помилково.

За словами італійського міністра, під час війни та проведення ракетних атак "помилки можуть мати місце", однак ці помилки є неприпустимими, бо вони є частиною загальної стратегії, оскільки "ми все одно говоримо про агресію проти України".

Таяні також додав, що Україна висловила готовність до діалогу, проте навряд у Росії є бажання долучитися до цього процесу.

"Мені здається, що Росія не хоче вести цей діалог, якщо вона продовжує нападати й хоче продовжити війну, яку вона спровокувала, тому що війна була спровокована Росією. Те, що сталося вчора, є неприйнятним, тому що це частина неприйнятної агресії проти вільної незалежної країни", – сказав він.

Раніше Трамп відреагував на російську ракетну атаку по Сумах так: "Я вважаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна – це жахливо. Я думаю, що війна є зловживанням владою".