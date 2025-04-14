МЗС Литви викликало представника російського посольства після балістичного удару по Сумах
Міністерство закордонних справ Литви викликало представника російського посольства у Вільнюсі після удару окупаційної армії по Сумах 13 квітня. Про це дипломатичне відомство повідомило у X.
"Ми викликали представника посольства Росії у Вільнюсі. Ті, хто стоїть за цим нападом, не уникнуть правосуддя. Відповідальність також поділяють усі, хто працює на злочинний режим Кремля, включно з російськими дипломатами", – йдеться у дописі.
Посольство Литви в Україні приспустило свої прапори на знак пам'яті про загиблих унаслідок російської атаки в Сумах.
Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на російську ракетну атаку по Сумах так: "Я вважаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна – це жахливо. Я думаю, що війна є зловживанням владою".
- Вранці 13 квітня 2025 року окупанти завдали двох ракетних ударів по Сумах – саме повторна атака принесла людські втрати (35 загиблих і понад 110 поранених), заявив голова МВА.
- Розвідка дізналася, що двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" вдарили російські розрахунки 112 і 448 ракетних бригад ЗС РФ з територій Воронезької та Курської областей відповідно.
- Зеленський повідомив, що перша російська ракета влучила в одну з будівель університету, друга розірвалася фактично над вулицею.