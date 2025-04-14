МЗС Литви викликало представника російського посольства після балістичного удару по Сумах

Ті, хто стоїть за цим нападом, не уникнуть правосуддя, наголосило дипломатичне відомство Литви

Наслідки удару РФ по Сумах (Фото: Володимир Зеленський)

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника російського посольства у Вільнюсі після удару окупаційної армії по Сумах 13 квітня. Про це дипломатичне відомство повідомило у X.

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"Ми викликали представника посольства Росії у Вільнюсі. Ті, хто стоїть за цим нападом, не уникнуть правосуддя. Відповідальність також поділяють усі, хто працює на злочинний режим Кремля, включно з російськими дипломатами", – йдеться у дописі.

Посольство Литви в Україні приспустило свої прапори на знак пам'яті про загиблих унаслідок російської атаки в Сумах.

Фото: Посольство Литви в Україні

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на російську ракетну атаку по Сумах так: "Я вважаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна – це жахливо. Я думаю, що війна є зловживанням владою".