Командувачем ОК "Південь" призначено бригадного генерала Шаповалова – фото

Командувач ОК "Південь" Геннадій Шаповалов (Фото: Facebook / ОК "Південь")

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк представив нового командувача оперативного командування "Південь" – ним став бригадний генерал Геннадій Шаповалов.

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"Завдання, що стоять перед нами, вимагають залучення сил, досвіду, креативу і наснаги, але я впевнений у нашій здатності до плідної праці та у досягненні поставлених цілей. Спільною працею злагодженої команди ми зможемо досягти великих результатів!" — сказав у своїй промові Шаповалов.

Фото: ОК "Південь"

За даними ОК "Південь", Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. Вчився в Інституті танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті та Командно-штабному інституті застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Крім того, він здобув освіту в галузі міжнародних відносин у Національному університеті "Острозька академія" та закінчив Військовий коледж Армії США, де проходить підготовку старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.

Шаповалов обіймав посади від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Фото: ОК "Південь"

16 квітня командувачем військ оперативного командування "Захід" було призначено бригадного генерала Володимира Шведюка.

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