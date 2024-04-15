Командувачем ОК "Захід" призначено бригадного генерала Шведюка

Генерал заявив, що прагне до того, щоб командування стало "зразком військової досконалості та тактичної майстерності"

Володимир Шведюк (Фото: ОК ''Захід'')

Командувачем військ оперативного командування "Захід" призначено бригадного генерала Володимира Шведюка. Про це йдеться у дописі оперативного командування у Facebook.

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"Шановні офіцери, сержанти, солдати! Відсьогодні маю за честь очолити, без перебільшень, одне із найпотужніших військових з’єднань Збройних Сил України", – заявив Шведюк.

Він наголосив, що прагне до того, щоб командування стало "зразком військової досконалості та тактичної майстерності".

"Дуже вдячний за довіру командуванню, яке поклало на мене цю відповідальну місію. Це велика честь і привілей, і я розумію, що це несе за собою велику відповідальність перед вами, перед нашими військовими частинами й перед Україною", – додав генерал.

Володимир Шведюк обійняв посаду бригадного генерала у червні 2022-го, до цього він був заступником командира ТрО та начальником штабу угруповання Об'єднаних сил. Військовий брав участь в АТО.

У 2018-му його призначили на посаду командира 59 ОМПБр. Також обіймав посаду військового комісара Чернівецького обласного військового комісаріату оперативного командування "Захід".

26 березня 2024 року Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО.

На його місце був призначений Олександр Литвиненко, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки.

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