Командующим ОК "Запад" назначен бригадный генерал Шведюк

Генерал заявил, что стремится к тому, чтобы командование стало "образцом военного совершенства и тактического мастерства"

Владимир Шведюк (Фото: ОК ''Запад'')

Командующим войсками оперативного командования "Запад" назначен бригадный генерал Владимир Шведюк. Об этом говорится в сообщении оперативного командования в Facebook.

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"Уважаемые офицеры, сержанты, солдаты! С сегодняшнего дня имею честь возглавить, без преувеличений, одно из самых мощных военных соединений Вооруженных Сил Украины", – заявил Шведюк.

Он подчеркнул, что стремится к тому, чтобы командование стало "образцом военного совершенства и тактического мастерства".

"Очень благодарен за доверие командованию, возложившему на меня эту ответственную миссию. Это большая честь и привилегия, и я понимаю, что это несет за собой большую ответственность перед вами, перед нашими воинскими частями и перед Украиной", – добавил генерал.

Владимир Шведюк занял должность бригадного генерала в июне 2022-го, до этого он был заместителем командира ТрО и начальником штаба группировки Объединенных сил. Военный участвовал в АТО.

В 2018-м его назначили на должность командира 59 ОМПБр. Также занимал должность военного комиссара Черновицкого областного военного комиссариата оперативного командования "Запад".

26 марта 2024 года Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО.

На его место был назначен Александр Литвиненко, ранее возглавлявший Службу внешней разведки.

Данилов отправится послом в Молдову. Также на дипломатическое направление переводится бывший главком ВСУ Залужный – он будет послом в Британии.

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