Командующим ОК "Юг" назначен бригадный генерал Шаповалов – фото
Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк представил нового командующего оперативным командованием "Юг" – им стал бригадный генерал Геннадий Шаповалов.
"Задачи, стоящие перед нами, требуют привлечения сил, опыта, креатива и вдохновения, но я уверен в нашей способности к плодотворной работе и в достижении поставленных целей. Совместным трудом слаженной команды мы сможем достичь больших результатов!" – сказал в своей речи Шаповалов.
По данным ОК "Юг", Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. Учился в Институте танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете и Командно-штабном институте применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.
Кроме того, он получил образование в области международных отношений в Национальном университете "Острожская академия" и окончил Военный колледж Армии США, где проходит подготовку старший офицерский состав американских Сухопутных войск.
Шаповалов занимал должности от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. В марте 2022 года получил звание бригадного генерала.
- 16 апреля командующим войсками оперативного командования "Запад" был назначен бригадный генерал Владимир Шведюк.
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