В команде Трампа назвали три ключевых момента для прекращения войны в Украине

Майк Уолтц (Фото: ЕРА)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп желает прекращения полномасштабной войны в Украине. Но сейчас пока не ясны подробности вероятной сделки, сказал в интервью CBS News кандидат на пост советника по национальной безопасности Майк Уолц.

"Я не буду забегать вперед, но я расскажу вам ключевые моменты. Во-первых, кого мы посадим за стол переговоров? Во-вторых, как мы их посадим за стол переговоров? И, в-третьих, каковы рамки соглашения?" – сказал он.

Он отметил, что прекращения российской агрессии против Украины желает не только Трамп, но и президент Владимир Зеленский, который, по словам Уолтца, заявил о готовности работать с командой нового президента США, чтобы остановить полномасштабную войну.

Также Уолтц назвал события на украинском фронте "окопной войной времен Первой мировой войны" и "мясорубкой людей, бегущих по этим открытым полям", но с последствиями эскалации Третьей мировой войны.

Он отметил, что полномасштабная война продолжает расширяться, так как теперь в ней участвует Северная Корея, которая посылает "десятки тысяч" своих солдат. На фоне этого усилились переживания Южной Кореи, которая, по словам Уолтца, говорит о том, чтобы "как-то вмешаться".

"Мы, вы знаете, этот конфликт должен прекратиться, и президент Трамп очень ясно дал понять это и полон решимости это сделать", – резюмировал Уолтц.