Климкин: Команда Трампа точно не пророссийская Он хочет взять переговоры в свои руки
Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа точно не пророссийская. Такое мнение в интервью LIGA.net озвучил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.
"Значительная часть республиканцев крайне антироссийская. И когда говорят о новой команде Трампа, она точно не пророссийская, точно. Это я могу вам гарантировать", – считает Климкин.
Также он уверен, что Трамп будет активно использовать санкции для будущего. По словам Климкина, новый президент США будет "открывать кислород" только в том случае, если что-нибудь получит. И возможные переговоры между Россией и Украиной он хочет взять в свои руки.
Кроме этого, визит кандидата Трампа в спецпредставители по Украине и России Кита Келлога был отложен, чтобы "оставить время для дополнительной подготовки".
- Bloomberg сообщал, что команда Трампа готовит два подхода к санкциям против РФ для принуждения к миру.
- Немецкий канцлер Шольц не полагает, что США прекратят поддержку Украины после инаугурации Трампа.
- Блинкен считает, что Трамп и его команда помогут Украине заключить хорошее мирное соглашение.