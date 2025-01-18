Климкин: Команда Трампа точно не пророссийская Он хочет взять переговоры в свои руки

По словам Климкина, Трамп может смягчать санкции, когда сам получит что-нибудь

Павел Климкин (скрин видео)

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа точно не пророссийская. Такое мнение в интервью LIGA.net озвучил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

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"Значительная часть республиканцев крайне антироссийская. И когда говорят о новой команде Трампа, она точно не пророссийская, точно. Это я могу вам гарантировать", – считает Климкин.

Также он уверен, что Трамп будет активно использовать санкции для будущего. По словам Климкина, новый президент США будет "открывать кислород" только в том случае, если что-нибудь получит. И возможные переговоры между Россией и Украиной он хочет взять в свои руки.

Кроме этого, визит кандидата Трампа в спецпредставители по Украине и России Кита Келлога был отложен, чтобы "оставить время для дополнительной подготовки".

Bloomberg сообщал, что команда Трампа готовит два подхода к санкциям против РФ для принуждения к миру.

Немецкий канцлер Шольц не полагает, что США прекратят поддержку Украины после инаугурации Трампа.

Блинкен считает, что Трамп и его команда помогут Украине заключить хорошее мирное соглашение.