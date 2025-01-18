Клімкін: Команда Трампа точно не проросійська. Він хоче взяти перемовини у свої руки
Павло Клімкін (Скриншот з відео)

Команда новообраного президента США Дональда Трампа точно не є проросійською. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net озвучив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Значна частина республіканців вкрай антиросійська. І коли говорять про нову команду Трампа, вона точно не проросійська, точно. Це я можу вам гарантувати", – вважає Клімкін.

Також він упевнений, що Трамп буде активно використовувати санкції для майбутнього. За словами Клімкіна, новий президент США буде "відкривати кисень" тільки в тому разі, якщо щось отримає. І ймовірні перемовини між Росією та Україною він хоче взяти у свої руки.

Окрім цього, візит кандидата Трампа у спецпредставники з питань України та Росії Кіта Келлога був відкладений, щоб "залишити час для додаткової підготовки".

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