Клімкін: Команда Трампа точно не проросійська. Він хоче взяти перемовини у свої руки
Команда новообраного президента США Дональда Трампа точно не є проросійською. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net озвучив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.
"Значна частина республіканців вкрай антиросійська. І коли говорять про нову команду Трампа, вона точно не проросійська, точно. Це я можу вам гарантувати", – вважає Клімкін.
Також він упевнений, що Трамп буде активно використовувати санкції для майбутнього. За словами Клімкіна, новий президент США буде "відкривати кисень" тільки в тому разі, якщо щось отримає. І ймовірні перемовини між Росією та Україною він хоче взяти у свої руки.
Окрім цього, візит кандидата Трампа у спецпредставники з питань України та Росії Кіта Келлога був відкладений, щоб "залишити час для додаткової підготовки".
- Bloomberg повідомляв, що команда Трампа готує два підходи до санкцій проти РФ для примусу до миру.
- Німецький канцлер Шольц не думає, що США припинять підтримку України після інавгурації Трампа.
- Блінкен вважає, що Трамп і його команда допоможуть Україні укласти хорошу мирну угоду.