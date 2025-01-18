Клімкін: Команда Трампа точно не проросійська. Він хоче взяти перемовини у свої руки

За словами Клімкіна, Трамп може пом'якшувати санкції, коли сам отримає щось

Павло Клімкін (Скриншот з відео)

Команда новообраного президента США Дональда Трампа точно не є проросійською. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net озвучив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

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"Значна частина республіканців вкрай антиросійська. І коли говорять про нову команду Трампа, вона точно не проросійська, точно. Це я можу вам гарантувати", – вважає Клімкін.

Також він упевнений, що Трамп буде активно використовувати санкції для майбутнього. За словами Клімкіна, новий президент США буде "відкривати кисень" тільки в тому разі, якщо щось отримає. І ймовірні перемовини між Росією та Україною він хоче взяти у свої руки.

Окрім цього, візит кандидата Трампа у спецпредставники з питань України та Росії Кіта Келлога був відкладений, щоб "залишити час для додаткової підготовки".

Bloomberg повідомляв, що команда Трампа готує два підходи до санкцій проти РФ для примусу до миру.

Німецький канцлер Шольц не думає, що США припинять підтримку України після інавгурації Трампа.

Блінкен вважає, що Трамп і його команда допоможуть Україні укласти хорошу мирну угоду.