Сибіга про Трампа: Україна має додаткові шанси для прискорення досягнення справедливого миру
Україна має великі очікування від перших офіційних контактів із новою адміністрацією США, зокрема на додаткові шанси досягнення миру. Про це сказав міністр іноземних справ Андрій Сибіга на пресконференції з нідерландським колегою Каспаром Вельдкампом.
"Наша оцінка така, що ми маємо додаткові шанси для прискорення досягнення справедливого всеосяжного миру. І ми також сподіваємося отримати нову динаміку для досягнення цієї мети", – зазначив він.
Сибіга переконаний, що в цьому зацікавлена як українська сторона, так і адміністрація нового президента США Дональда Трампа. Це є "спільним стратегічним інтересом", підкреслив він.
А найбільш дієвий шлях до цього, за словами Сибіги, це підтримання концепту "мир завдяки силі".
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