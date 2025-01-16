Сибіга про Трампа: Україна має додаткові шанси для прискорення досягнення справедливого миру

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна має великі очікування від перших офіційних контактів із новою адміністрацією США, зокрема на додаткові шанси досягнення миру. Про це сказав міністр іноземних справ Андрій Сибіга на пресконференції з нідерландським колегою Каспаром Вельдкампом.

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"Наша оцінка така, що ми маємо додаткові шанси для прискорення досягнення справедливого всеосяжного миру. І ми також сподіваємося отримати нову динаміку для досягнення цієї мети", – зазначив він.

Сибіга переконаний, що в цьому зацікавлена як українська сторона, так і адміністрація нового президента США Дональда Трампа. Це є "спільним стратегічним інтересом", підкреслив він.

А найбільш дієвий шлях до цього, за словами Сибіги, це підтримання концепту "мир завдяки силі".