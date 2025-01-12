Трамп міг би дозволити удари вглиб РФ, щоб всадити Путіна за стіл переговорів – Волц
Дональд Трамп може дозволити далекобійні удари по території Росії, щоб примусити диктатора Володимира Путіна до переговорів про завершення війни проти України. Таку думку в ефірі ABC News висловив майбутній радник обраного президента США Майк Волц.
"Його економіка та військова машина дуже швидко висохнуть. Я думаю, що це дозволить Путіну сісти за стіл. У нас є важелі впливу, як-от зняття обмежень із далекобійної зброї, яку ми також надали Україні", – сказав він.
Серед інших важелів впливу на російського диктатора Волц назвав застосування енергетичних санкцій проти країни-агресора і збільшення експорту енергоресурсів із США.
- 12 грудня 2024 року Трамп розкритикував дозвіл Україні бити вглиб РФ американськими ракетами, нібито це призводить до ескалації.
- 3 січня ексспецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Трамп може заманювати Путіна на контакт, критикуючи далекобійні удари по РФ.