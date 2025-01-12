Трамп міг би дозволити удари вглиб РФ, щоб всадити Путіна за стіл переговорів – Волц

Серед інших важелів впливу на російського диктатора майбутній радник Трампа назвав застосування енергетичних санкцій проти країни-агресора

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Dinner)

Дональд Трамп може дозволити далекобійні удари по території Росії, щоб примусити диктатора Володимира Путіна до переговорів про завершення війни проти України. Таку думку в ефірі ABC News висловив майбутній радник обраного президента США Майк Волц.

"Його економіка та військова машина дуже швидко висохнуть. Я думаю, що це дозволить Путіну сісти за стіл. У нас є важелі впливу, як-от зняття обмежень із далекобійної зброї, яку ми також надали Україні", – сказав він.

Серед інших важелів впливу на російського диктатора Волц назвав застосування енергетичних санкцій проти країни-агресора і збільшення експорту енергоресурсів із США.