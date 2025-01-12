Трамп мог бы разрешить удары вглубь РФ, чтобы усадить Путина за стол переговоров – Уолц
Дональд Трамп может разрешить дальнобойные удары по территории России, чтобы заставить диктатора Владимира Путина к переговорам о завершении войны против Украины. Такое мнение в эфире ABC News высказал будущий советник избранного президента США Майк Уолц.
"Его экономика и военная машина очень быстро высохнут. Я думаю, что это позволит Путину сесть за стол. У нас есть рычаги влияния, например снятие ограничений с дальнобойного оружия, которое мы также предоставили Украине", – сказал он.
Среди других рычагов влияния на российского диктатора Уолц назвал применение энергетических санкций против страны-агрессора и увеличение экспорта энергоресурсов из США.
- 12 декабря 2024 года Трамп раскритиковал разрешение Украине избивать вглубь РФ американскими ракетами, якобы это приводит к эскалации.
- 3 января экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Трамп может заманивать Путина на контакт, критикуя дальнобойные удары по РФ.