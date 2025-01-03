Трамп может заманивать Путина на контакт, критикуя дальнобойные удары по РФ – Волкер

По словам дипломата, пока рано делать выводы о позиции Трампа по дальнобойным ударам

Курт Волкер (Фото: Радио Свобода)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа, отменит ли разрешение действующего президента Джо Байдена на дальнобойные удары по России. Это выглядит так, будто он пытается заманить диктатора Владимира Путина на контакт, сказал в интервью LIGA.net экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Он провел конференцию, он раскритиковал это решение. А потом его спросили, не отмените ли вы это решение, а он ответил: "Я не знаю". И это выглядит так, будто Трамп пытается использовать это как способ открыть перед Путиным возможность, чтобы заманить его на контакт и прекратить войну", – считает Волкер.

Дипломат подчеркнул, что Трамп не обещает отменить это решение, он хочет увидеть, какой будет реакция Путина.

Однако он отметил, что пока рано делать выводы относительно того, какой именно будет позиция Трампа. Волкер напомнил, что спецпредставителем по Украине Трамп назначил генерала Кита Келлога, который посетит Киев в январе 2025 года.

По словам Волкера, это будет поездка "для выяснения фактов с последующим отчетом".

"Итак, я думаю, что нужно еще немного подождать прежде чем мы действительно поймем, как Трамп будет поступать", – отметил дипломат.