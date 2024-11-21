Reuters: Победа Трампа и войска КНДР в России заставили Байдена разрешить удары по РФ
Президент США Джо Байден изменил мнение по поводу дальнобойных ударов по России, исходя из двух причин: из-за победы на выборах Дональда Трампа и отправки солдат Северной Кореи в Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных чиновников, осведомленных о ситуации.
По словам высокопоставленного чиновника США и двух неназванных собеседников, отправку солдат КНДР в Россию в США сочли "серьезной эскалацией, требующей ответа".
Поэтому разрешение на дальнобойные удары – это способ показать КНДР, что военное сотрудничество с РФ неприемлемо, а также попытка помешать россиянам вытеснить Силы обороны Украины из Курской области, заявил высокопоставленный чиновник.
Он не исключает, что такое решение администрации Байдена может привести к дальнейшей эскалации войны. Но отметил, что до сих пор Россия не предприняла никаких действий против союзников Украины.
Еще два осведомленных информатора сообщили, что победа Трампа на президентских выборах "усилила давление на администрацию". Это заставило Байдена смягчить правила использования оружия и предпринять новые шаги помощи.
Один из анонимных собеседников отметил, что разрешение на дальнобойные удары может "защитить от Трампа" часть украинской повестки дня Байдена, тем самым укрепив позиции Украины в случае, если США сократят поддержку в 2025 году.
- 17 ноября NYT заявило, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России.
- 18 ноября президент Венесуэлы назвал "безумным" разрешение дальнобойных ударов по РФ и заявил, что "американский империализм вступил в фазу безумия".
- В тот же день Axios сообщило, что Байден одобрил удары ракетами ATACMS только по Курской области РФ, где сосредоточены солдаты КНДР.
- 19 ноября в Госдепе США заявили, что применение ВСУ дальнобойных ракет может вынудить РФ к переговорам об окончании войны.
- 21 ноября Россия запустила по Украине ракету средней дальности "Орешник". По словам Путина, это был якобы "ответ Украине" за удары ракетами ATACMS по Брянской и Курской областям днями ранее.