Reuters: Победа Трампа и войска КНДР в России заставили Байдена разрешить удары по РФ

Осведомленные чиновники не исключают, что это может повлечь эскалацию, но Россия пока никак не отвечала союзникам

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден изменил мнение по поводу дальнобойных ударов по России, исходя из двух причин: из-за победы на выборах Дональда Трампа и отправки солдат Северной Кореи в Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных чиновников, осведомленных о ситуации.

По словам высокопоставленного чиновника США и двух неназванных собеседников, отправку солдат КНДР в Россию в США сочли "серьезной эскалацией, требующей ответа".

Поэтому разрешение на дальнобойные удары – это способ показать КНДР, что военное сотрудничество с РФ неприемлемо, а также попытка помешать россиянам вытеснить Силы обороны Украины из Курской области, заявил высокопоставленный чиновник.

Он не исключает, что такое решение администрации Байдена может привести к дальнейшей эскалации войны. Но отметил, что до сих пор Россия не предприняла никаких действий против союзников Украины.

Еще два осведомленных информатора сообщили, что победа Трампа на президентских выборах "усилила давление на администрацию". Это заставило Байдена смягчить правила использования оружия и предпринять новые шаги помощи.

Один из анонимных собеседников отметил, что разрешение на дальнобойные удары может "защитить от Трампа" часть украинской повестки дня Байдена, тем самым укрепив позиции Украины в случае, если США сократят поддержку в 2025 году.