Reuters: Перемога Трампа і війська КНДР у Росії змусили Байдена дозволити удари по РФ

Поінформовані чиновники не виключають, що це може спричинити ескалацію, але Росія досі ніяк не відповідала союзникам

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден змінив думку щодо далекобійних ударів по Росії з двох причин: через перемогу на виборах Дональда Трампа та відправлення солдатів Північної Кореї до Росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних чиновників, поінформованих про ситуацію.

За словами високопосадовця США та двох неназваних співрозмовників, відправлення солдатів КНДР до Росії в США вважали "серйозною ескалацією, яка потребує відповіді".

Тому дозвіл на далекобійні удари – це спосіб показати КНДР, що військова співпраця з РФ є неприйнятною, а також спроба завадити росіянам витіснити Сили оборони України з Курської області, заявив високопосадовець.

Він не відкидає, що таке рішення адміністрації Байдена може призвести до подальшої ескалації війни. Але зазначив, що досі Росія не здійснила жодних дій проти союзників України.

Ще два обізнані інформатори повідомили, що перемога Трампа на президентських виборах "підсилила тиск на адміністрацію". Це змусило Байдена пом'якшити правила використання зброї та вжити нових кроків допомоги.

Один з анонімних співрозмовників зазначив, що дозвіл на далекобійні удари може "захистити від Трампа" частину українського порядку денного Байдена, тим самим зміцнивши позиції України у разі, якщо США скоротять підтримку у 2025 році.