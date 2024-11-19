У Держдепі вважають, що застосування Україною далекобійних ракет може змусити РФ до переговорів
Браян Ніколс (Фото: Bienvenido Velasco/EPA)

Застосування Україною американської далекобійної зброї для ударів по Росії може змусити Москву сісти за стіл переговорів. Таку думку в інтерв’ю бразильському виданню O Globo висловив помічник державного секретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс.

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За його словами, президент США Джо Байден надав Україні дозвіл використовувати далекобійне озброєння американського виробництва, щоб "дати більшу здатність захищати себе".

Крім того, на думку посадовця, удари по території Росії мають дати Москві зрозуміти, що захоплення українських територій не буде успішним.

"Можливо, вона [Росія] почне вести мирні переговори, а ще краще – просто відійде з української території", – сказав Ніколс, додавши, що війна почалася з неспровокованого вторгнення РФ в Україну.

За його словами, "конфлікт в Україні може завершитися прямо зараз, якщо Росія виведе свої війська та поважатиме українські кордони". Він додав, що саме Росія повністю контролює, чи триватиме цей "конфлікт". 

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війнасшавійськова допомогаБраян Ніколс