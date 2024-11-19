У Держдепі вважають, що застосування Україною далекобійних ракет може змусити РФ до переговорів

Удари по території Росії мають дати Москві зрозуміти, що захоплення українських територій не буде успішним, заявив Браян Ніколс

Браян Ніколс (Фото: Bienvenido Velasco/EPA)

Застосування Україною американської далекобійної зброї для ударів по Росії може змусити Москву сісти за стіл переговорів. Таку думку в інтерв’ю бразильському виданню O Globo висловив помічник державного секретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс.

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За його словами, президент США Джо Байден надав Україні дозвіл використовувати далекобійне озброєння американського виробництва, щоб "дати більшу здатність захищати себе".

Крім того, на думку посадовця, удари по території Росії мають дати Москві зрозуміти, що захоплення українських територій не буде успішним.

"Можливо, вона [Росія] почне вести мирні переговори, а ще краще – просто відійде з української території", – сказав Ніколс, додавши, що війна почалася з неспровокованого вторгнення РФ в Україну.

За його словами, "конфлікт в Україні може завершитися прямо зараз, якщо Росія виведе свої війська та поважатиме українські кордони". Він додав, що саме Росія повністю контролює, чи триватиме цей "конфлікт".

17 листопада газета NYT повідомила, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії. Офіційно США цю інформацію не підтвердили.

Зеленський того самого дня відреагував на подібні заяви ЗМІ та заявив, що далекобійні удари не анонсуються. За його словами, ракети "самі за себе скажуть".

18 листопада Axios повідомило, що Байден схвалив удари ракетами ATACMS тільки по Курській області РФ, де зосереджені солдати КНДР.

Того самого дня речник Держдепу заявив, що США не змінювали свою політику щодо застосування Україною американської далекобійної зброї для завдання ударів по території Росії.