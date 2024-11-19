В Госдепе считают, что применение ВСУ дальнобойных ракет может вынудить РФ к переговорам
Брайан Николс (Фото: Bienvenido Velasco/EPA)

Применение Украиной американского дальнобойного оружия для ударов по России может вынудить Москву сесть за стол переговоров. Такое мнение в интервью бразильскому изданию O Globo высказал помощник государственного секретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

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По его словам, президент США Джо Байден дал Украине разрешение использовать дальнобойное вооружение американского производства, чтобы "дать большую способность защищать себя".

Кроме того, по мнению чиновника, удары по территории России должны дать Москве понять, что захват украинских территорий не будет успешным.

"Возможно, она [Россия] начнет вести мирные переговоры, а еще лучше – просто уйдет с украинской территории", – сказал Николс, добавив, что война началась с неспровоцированного вторжения РФ в Украину.

По его словам, "конфликт в Украине может завершиться прямо сейчас, если Россия выведет свои войска и будет уважать украинские границы". Он добавил, что именно Россия полностью контролирует, продлится ли этот "конфликт".

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