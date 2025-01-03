Трамп може заманювати Путіна на контакт, критикуючи далекобійні удари по РФ – Волкер

Курт Волкер (Фото: Радіо Свобода)

Новообраний президент США Дональд Трамп не дав чіткої відповіді, чи скасує дозвіл чинного президента Джо Байдена на далекобійні удари по Росії. Це виглядає так, ніби він намагається заманити диктатора Володимира Путіна на контакт, сказав в інтерв'ю LIGA.net ексспецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

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"Він провів конференцію, він розкритикував це рішення. А потім його запитали, а чи не скасуєте ви це рішення, а він відповів: "Я не знаю". І це виглядає так, ніби Трамп намагається використати це як спосіб відкрити перед Путіним можливість, щоб заманити його на контакт і припинити війну", – вважає Волкер.

Дипломат підкреслив, що Трамп не обіцяє скасувати це рішення, він хоче побачити, якою буде реакція Путіна.

Проте він зазначив, що поки що зарано робити висновки щодо того, якою саме буде позиція Трампа. Волкер нагадав, що спецпредставником щодо України Трамп назначив генерала Кіта Келлога, який відвідає Київ у січні 2025 року.

За словами Волкера, це буде поїздка "для з'ясування фактів з наступним звітом".

"Тож, я думаю, що потрібно ще трохи почекати, перш ніж ми дійсно зрозуміємо, як Трамп буде чинити", – зазначив дипломат.