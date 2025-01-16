Сибига о Трампе: Украина имеет дополнительные шансы ускорить достижение справедливого мира

Сибига назвал прекращение полномасштабной войны и достижение мира "стратегическим интересом" США и Украины

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина имеет большие ожидания от первых официальных контактов с новой администрацией США, в том числе на дополнительные шансы достижения мира. Об этом сказал министр иностранных дел Андрей Сибига на пресс-конференции с нидерландским коллегой Каспаром Вельдкампом.

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"Наша оценка такова, что у нас есть дополнительные шансы для ускорения достижения справедливого всеобъемлющего мира. И мы также надеемся получить новую динамику для достижения этой цели", – отметил он.

Сибига убежден, что в этом заинтересована как украинская сторона, так и администрация нового президента США Дональда Трампа. Это "общий стратегический интерес", подчеркнул он.

А наиболее действенный путь к этому, по словам Сибиги, это поддержание концепта "мир благодаря силе".