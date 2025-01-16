Сибига о Трампе: Украина имеет дополнительные шансы ускорить достижение справедливого мира
Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина имеет большие ожидания от первых официальных контактов с новой администрацией США, в том числе на дополнительные шансы достижения мира. Об этом сказал министр иностранных дел Андрей Сибига на пресс-конференции с нидерландским коллегой Каспаром Вельдкампом.

"Наша оценка такова, что у нас есть дополнительные шансы для ускорения достижения справедливого всеобъемлющего мира. И мы также надеемся получить новую динамику для достижения этой цели", – отметил он.

Сибига убежден, что в этом заинтересована как украинская сторона, так и администрация нового президента США Дональда Трампа. Это "общий стратегический интерес", подчеркнул он.

А наиболее действенный путь к этому, по словам Сибиги, это поддержание концепта "мир благодаря силе".

  • 6 января 2025 года Зеленский заявил, что первые переговоры о прекращении российско-украинской войны состоятся с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации. Затем – с российским диктатором Владимиром Путиным.
  • 13 января 2025 года премьер Словакии Роберт Фицо в видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому высказал пожелание, чтобы любые переговоры о завершении российско-украинской войны проходили в его стране.
  • 15 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что хочет, чтобы представитель Польши присутствовал на предстоящих мирных переговорах.
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