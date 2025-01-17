Трамп и его команда помогут Украине заключить хорошее мирное соглашение – Блинкен

Одним из важнейших аспектов соглашения будет обеспечение того, чтобы в случае заключения перемирия оно было устойчивым и длительным, говорит госсек

Энтони Блинкен (Фото: ЕРА / DAVID MAREUIL)

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что администрация избранного президента Дональда Трампа может помочь Украине заключить хорошее соглашение о завершении войны.

"Я считаю, что новая администрация находится в такой позиции, когда, по желанию и выбору украинцев, она может помочь в переговорах о выгодном соглашении. Президент Трамп говорит о важности крепких и хороших соглашений. Я думаю, есть возможность достичь такого", – сказал Блинкен.

По его словам, одним из важнейших аспектов этого соглашения будет обеспечение того, чтобы в случае заключения перемирия оно было устойчивым и длительным.

"Ибо мы знаем одно: в сознании Путина перемирие — это лишь пауза для передышки, восстановления сил, а затем, когда он сочтет момент подходящим, — новое нападение. Поэтому любое перемирие должно предусматривать эффективные средства сдерживания, чтобы он не смог снова атаковать", – подытожил госслужащий.