Трамп и его команда помогут Украине заключить хорошее мирное соглашение – Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что администрация избранного президента Дональда Трампа может помочь Украине заключить хорошее соглашение о завершении войны.
"Я считаю, что новая администрация находится в такой позиции, когда, по желанию и выбору украинцев, она может помочь в переговорах о выгодном соглашении. Президент Трамп говорит о важности крепких и хороших соглашений. Я думаю, есть возможность достичь такого", – сказал Блинкен.
По его словам, одним из важнейших аспектов этого соглашения будет обеспечение того, чтобы в случае заключения перемирия оно было устойчивым и длительным.
"Ибо мы знаем одно: в сознании Путина перемирие — это лишь пауза для передышки, восстановления сил, а затем, когда он сочтет момент подходящим, — новое нападение. Поэтому любое перемирие должно предусматривать эффективные средства сдерживания, чтобы он не смог снова атаковать", – подытожил госслужащий.
- 10 января 2025 года в Белом доме заявили, что Украина и Россия не готовы к переговорам о прекращении полномасштабной войны.
- 14 января Трамп заявил, что "очень скоро" встретится с Путиным. По его словам, есть только одна стратегия и она зависит от российского диктатора.