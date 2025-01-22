Британские военачальники считают, что Россия может быстро восстановиться и будет лучше подготовлена к новой войне

Армия России (Фото: ресурсы пропагандистов)

Обещание президента США Дональда Трампа быть посредником в мирном соглашении между Украиной и Россией, вероятно, может позволить Кремлю усилить свою военную мощь в будущем. Об этом The Times рассказали высокопоставленные британские военные.

Командующий полевой армией генерал-лейтенант Майк Элвисс считает, что после прекращения огня может начаться гонка за восстановление бронетанковых войск. Страны будут готовиться к новой войне.

"Очевидно, что как только в Украине замолчат пушки, произойдет возрождение России, ее восстановление и новый сговор с новой осью агрессоров. Гонка за переориентацию и восстановление обычного сдерживания в эпоху стратегической конфронтации", – сказал он на международной конференции по бронетанковой технике.

К "оси агрессоров" военные относят Китай, Иран и Северную Корею. Эти страны сотрудничают с Россией для дестабилизации Запада.

Высокопоставленные офицеры Министерства обороны также полагают, что после заключения вероятного мирного соглашения между Украиной и Россией, может начаться гонка Запада и Москвы за подготовку своих армий к следующему конфликту.

Командующий Корпусом быстрого реагирования НАТО генерал-лейтенант Ральф Вуддисс считает, что в новом возможном конфликте армия РФ будет "гораздо лучше", так как уже адаптируется к боевым действиям. Он предостерегает, что Британии нужно быть осторожнее.

Заместитель начальника штаба США по операциям и разведке в европейской штаб-квартире НАТО генерал-майор Мэтью Ван Вагенен считает, что Россия уже сейчас быстро восстанавливает свои силы и вернется к уровню военного потенциала до 2022 года "быстрее, чем мы думаем".

Также он предупредил, что у НАТО "значительная" нехватка бронетехники из-за помощи Украине и сокращения инвестиций за последние 35 лет. По его словам, странам нужно наращивать производство.