The Times: После заключения мирного соглашения Россия может начать готовится к новой войне
Обещание президента США Дональда Трампа быть посредником в мирном соглашении между Украиной и Россией, вероятно, может позволить Кремлю усилить свою военную мощь в будущем. Об этом The Times рассказали высокопоставленные британские военные.
Командующий полевой армией генерал-лейтенант Майк Элвисс считает, что после прекращения огня может начаться гонка за восстановление бронетанковых войск. Страны будут готовиться к новой войне.
"Очевидно, что как только в Украине замолчат пушки, произойдет возрождение России, ее восстановление и новый сговор с новой осью агрессоров. Гонка за переориентацию и восстановление обычного сдерживания в эпоху стратегической конфронтации", – сказал он на международной конференции по бронетанковой технике.
К "оси агрессоров" военные относят Китай, Иран и Северную Корею. Эти страны сотрудничают с Россией для дестабилизации Запада.
Высокопоставленные офицеры Министерства обороны также полагают, что после заключения вероятного мирного соглашения между Украиной и Россией, может начаться гонка Запада и Москвы за подготовку своих армий к следующему конфликту.
Командующий Корпусом быстрого реагирования НАТО генерал-лейтенант Ральф Вуддисс считает, что в новом возможном конфликте армия РФ будет "гораздо лучше", так как уже адаптируется к боевым действиям. Он предостерегает, что Британии нужно быть осторожнее.
Заместитель начальника штаба США по операциям и разведке в европейской штаб-квартире НАТО генерал-майор Мэтью Ван Вагенен считает, что Россия уже сейчас быстро восстанавливает свои силы и вернется к уровню военного потенциала до 2022 года "быстрее, чем мы думаем".
Также он предупредил, что у НАТО "значительная" нехватка бронетехники из-за помощи Украине и сокращения инвестиций за последние 35 лет. По его словам, странам нужно наращивать производство.
- 21 января Трамп сказал, что не исключает новых санкций против РФ и дополнительного оружия для ВСУ, если Путин не пойдет на переговоры.
- 22 января Зеленский заявил, что США и Европа контактировали с Россией на уровне разведок всю войну.
- По словам Зеленского, Трамп заверил его, что будет делать все для завершения войны в 2025 году.