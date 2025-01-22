США и Европа контактировали с Россией на уровне разведок всю войну – Зеленский

Президент подчеркнул, что он лично этого не поддерживал, но не ему решать

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что страны Запада коммуницировали с Россией в течение всей полномасштабной войны. Об этом он сказал на встрече с представителями Международного медиасовета.

В контексте подготовки администрацией Дональда Трампа телефонного звонка российскому диктатору Владимиру Путину Зеленскому спросили, готов ли он к такому и обсуждалось ли это с ним.

"Это не обсуждалось, хотя я помню, что он говорил, что "мы будем работать над контактом с русскими". Но <…> на уровне разведок Соединенные Штаты и Россия имели контакты все три года войны. Они имели много разных контактов. И много, если честно, и у европейцев было", – сказал он.

В то же время, Зеленский убежден, что дипломатия должна иметь изоляционность, как санкции.

"Если лидеры не говорят, а разведки постоянно говорят, то в принципе это может и устраивать российскую сторону. Я не был на этой стороне и не поддерживал этого, но это не мне решать", – сказал президент.

На фоне этого Зеленский "не удивлен", что теперь у США будет контакт с Путиным.

"Единственное, я считаю, что очень правильно, чтобы мы были в приоритете. Потому что мы союзники Соединенных Штатов. Мы являемся жертвами. Оккупант – Путин. И мы не начинали войну, а он ее начал, и он не скрывает больше этого, в отличие от крымской оккупации", – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Трамп заверил его, что будет делать все для завершения войны в 2025 году.

21 января Трамп сказал, что не исключает новых санкций против РФ и дополнительного оружия для ВСУ, если Путин не пойдет на переговоры.

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