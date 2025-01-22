США і Європа контактували з Росією на рівні розвідок всю війну – Зеленський

Президент наголосив, що він особисто цього не підтримував, проте не йому вирішувати

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що країни Заходу комунікували із Росією протягом всієї повномасштабної війни. Про це він сказав на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради.

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В контексті підготовки адміністрацією Дональда Трампа телефонного дзвінка російському диктатору Володимиру Путіну Зеленського запитали, чи готовий він до такого і чи обговорювалось це із ним.

"Це не обговорювалось, хоча я пам’ятаю, що він говорив, що "ми будемо працювати над контактом із рускімі"". Але <…> на рівні розвідок Сполучені Штати і Росія мали контакти всі три роки війни. Вони мали багато різних контактів. І багато, якщо чесно, і європейців мали", – сказав він.

Водночас Зеленський переконаний, що дипломатія повинна мати ізоляційність, як санкції.

"Якщо лідери не говорять, а розвідки постійно говорять, то в принципі це може і влаштовувати російську сторону. Я не був на цьому боці і не підтримував цього, але це не мені вирішувати", – сказав президент.

На тлі цього Зеленський "не здивований", що тепер у США буде контакт із Путіним.

"Єдине, я вважаю, що дуже правильно, щоб ми були в пріоритеті. Бо ми є союзниками Сполучних Штатів. Ми є жертви. Окупант – Путін. І ми не починали війну, а він її розпочав, і він не приховує більше цього, на відміну від кримської окупації", – сказав Зеленський.

За словами Зеленського, Трамп запевнив його, що робитиме все для завершення війни у 2025 році.

21 січня Трамп сказав, що не виключає нових санкцій проти РФ і додаткової зброї для ЗСУ, якщо Путін не піде на переговори.

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