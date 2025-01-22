The Times: Після укладання мирної угоди Росія може почати готуватися до нової війни

Британські воєначальники вважають, що Росія може швидко відновитися і буде краще підготовлена до нової війни

Армія Росії (Фото: ресурси пропагандистів)

Обіцянка президента США Дональда Трампа бути посередником у мирній угоді між Україною та Росією, ймовірно, може дозволити Кремлю посилити свою військову міць у майбутньому. Про це The Times розповіли високопоставлені британські військові.

Командувач польової армії генерал-лейтенант Майк Елвісс вважає, що після припинення вогню можуть початися перегони за відновлення бронетанкових військ. Країни готуватимуться до нової війни.

"Очевидно, що як тільки в Україні замовчать гармати, відбудеться відродження Росії, її відновлення та нова змова з новою віссю агресорів. Гонитва за переорієнтацію та відновлення звичайного стримування в епоху стратегічної конфронтації", – сказав він на міжнародній конференції з бронетанкової техніки.

До "осі агресорів" військові зараховують Китай, Іран та Північну Корею. Ці країни співпрацюють із Росією для дестабілізації Заходу.

Високопоставлені офіцери Міністерства оборони також вважають, що після укладання вірогідної мирної угоди між Україною та Росією можуть початися перегони Заходу та Москви за підготовку своїх армій до наступного конфлікту.

Командувач Корпусом швидкого реагування НАТО генерал-лейтенант Ральф Вуддісс вважає, що в новому можливому конфлікті армія РФ буде "набагато кращою", оскільки вже адаптується до бойових дій. Він застерігає, що Британії треба бути обережнішою.

Заступник начальника штабу США з операцій та розвідки в європейській штаб-квартирі НАТО генерал-майор Метью Ван Вагенен вважає, що Росія вже зараз швидко відновлює свої сили та повернеться до рівня військового потенціалу до 2022 року "швидше, ніж ми думаємо".

Також він попередив, що у НАТО "значна" нестача бронетехніки через допомогу Україні та скорочення інвестицій за останні 35 років. За його словами, країнам слід нарощувати виробництво.