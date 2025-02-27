Трамп не відповів, чи попросить вибачення перед Зеленським за "диктатора"

За словами Трампа, він має "багато поваги" до Зеленського

Дональд Трамп (ЕРА)

Американський президент Дональд Трамп не дав прямої відповіді на запитання, чи перепросить він у президента Володимира Зеленського за те, що назвав його "диктатором без виборів". Про це стало відомо на його пресконференції з британським прем'єром Кіром Стармером.

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Президент США не став обговорювати можливість вибачення, натомість сказав, що 28 лютого об 11:00 (18:00 за Києвом) у нього запланована "дуже хороша зустріч" на якій вони "чудово порозуміються".

"Я думаю, що вона буде чудовою. Ми дуже добрі стосунки маємо. В мене є багато поваги", – сказав Трамп.

Він також в черговий раз зазначив, що США віддали Україні "багато зброї та грошей" і Україна "дуже мужньо боролася".