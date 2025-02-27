Трамп не відповів, чи попросить вибачення перед Зеленським за "диктатора"
Американський президент Дональд Трамп не дав прямої відповіді на запитання, чи перепросить він у президента Володимира Зеленського за те, що назвав його "диктатором без виборів". Про це стало відомо на його пресконференції з британським прем'єром Кіром Стармером.
Президент США не став обговорювати можливість вибачення, натомість сказав, що 28 лютого об 11:00 (18:00 за Києвом) у нього запланована "дуже хороша зустріч" на якій вони "чудово порозуміються".
"Я думаю, що вона буде чудовою. Ми дуже добрі стосунки маємо. В мене є багато поваги", – сказав Трамп.
Він також в черговий раз зазначив, що США віддали Україні "багато зброї та грошей" і Україна "дуже мужньо боролася".
- 19 лютого Трамп заявив, що Зеленський – "диктатор без виборів", оскільки не проводить виборів під час повномасштабної війни. Він заявив, що в українського президента "дуже низькі позиції в українських опитуваннях".
- Напередодні лідер США також заявляв, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4% і Україні слід провести вибори перед проведенням переговорів про закінчення війни. У відповідь український лідер наголосив, що Трамп озвучив дезінформацію Росії.
- 23 лютого Зеленський заявив, що на слова про диктатора має ображатись той, хто є диктатором.
- 27 лютого Трамп відмовився повторювати слова про "диктатора" щодо Зеленського. Він сказав журналістам, що не може повірити, що сказав таке.