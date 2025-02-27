Трамп не ответил, извинится ли перед Зеленским за "диктатора"

По словам Трампа, у него "много уважения" к Зеленскому

Дональд Трамп (ЕРА)

Американский президент Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос, извинится ли он у президента Владимира Зеленского за то, что назвал его "диктатором без выборов". Об этом стало известно на его пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

Президент США не стал обсуждать возможность прощения, зато сказал, что 28 февраля в 11:00 (18:00 по Киеву) у него запланирована "очень хорошая встреча" на которой они "прекрасно договорятся".

"Я думаю, что она будет прекрасной. Мы очень хорошие отношения имеем. У меня есть много уважения", – сказал Трамп.

Он также в очередной раз отметил, что США отдали Украине "много оружия и денег" и Украина "очень мужественно боролась".