Трамп не ответил, извинится ли перед Зеленским за "диктатора"
Американский президент Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос, извинится ли он у президента Владимира Зеленского за то, что назвал его "диктатором без выборов". Об этом стало известно на его пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.
Президент США не стал обсуждать возможность прощения, зато сказал, что 28 февраля в 11:00 (18:00 по Киеву) у него запланирована "очень хорошая встреча" на которой они "прекрасно договорятся".
"Я думаю, что она будет прекрасной. Мы очень хорошие отношения имеем. У меня есть много уважения", – сказал Трамп.
Он также в очередной раз отметил, что США отдали Украине "много оружия и денег" и Украина "очень мужественно боролась".
- 19 февраля Трамп заявил, что Зеленский – "диктатор без выборов", поскольку не проводит выборы во время полномасштабной войны. Он заявил, что у украинского президента "очень низкие позиции в украинских опросах".
- Накануне лидер США также заявлял, что рейтинг Зеленского якобы упал до 4% и Украине следует провести выборы перед проведением переговоров об окончании войны. В ответ украинский лидер подчеркнул, что Трамп озвучил дезинформацию России.
- 23 февраля Зеленский заявил, что на слова о диктаторе должен обижаться тот, кто является диктатором.
- 27 февраля Трамп отказался повторять слова о "диктаторе" в отношении Зеленского. Он сказал журналистам, что не может поверить, что сказал такое.