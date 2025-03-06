Міністр оборони Великої Британії закликатиме американців відновити допомогу Україні – FT

За інформацією журналістів, Джон Гілі закликатиме до відновлення передання військової допомоги та розвідувальних даних

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі (Фото: Andy Rain / EPA)

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час свого візиту до Вашингтона закликатиме США відновити передання військової допомоги та розвідувальних даних Україні. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на співрозмовників.

Гілі закликатиме до відновлення допомоги, щоб забезпечити Володимиру Зеленському максимально сильну позицію на переговорах з Росією.

Як повідомили поінформовані щодо переговорів співрозмовники журналістів, міністр оборони Великої Британії обговорюватиме й остаточні параметри мирного плану для України.

Однією з його основних частин вважається угода про корисні копалини між США та Україною. Згода Зеленського на її підписання вважається першим етапом плану, який Велика Британія і Франція хочуть представити президенту США Дональду Трампу.

Британські офіційні особи розповіли, що з полегшенням поставились до згоди Зеленського на підписання угоди і його подяки Трампу за підтримку від США. Це йому нібито радив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Також Гілі переконуватиме міністра оборони США Піта Гегсета запропонувати захист для європейських військових, яких можуть ввести в Україну.

Про потребу в підтримці європейських сил Америкою заявляли Стармер і президент Франції Емманюель Макрон, але Трамп досі відмовлявся надати таку гарантію безпеки.

Financial Times вважає, що відмова Трампа робить європейський план неповним.

Але 5 березня британські міністри приватно висловлювали полегшення через більш примирливий тон президента США стосовно України під час виступу в Конгресі, ніж передбачали офіційні особи.