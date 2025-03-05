  • Що відбулось між Трампом і Зеленським в Овальному кабінеті? 
  • Як Трамп лякає Європу?
  • Що Зеленському робити з Трампом?
  • Майбутнє України: яким воно буде?

Це теми нового випуску формату "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net, де ексміністр закордонних справ Павло Клімкін просто і доступно аналізує актуальні події навколо України та у світі.

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Павло Клімкіндональд трампКлімкін пояснює