Що робити з Трампом? Чи має Україна йти на угоду зі США – Клімкін пояснює
- Що відбулось між Трампом і Зеленським в Овальному кабінеті?
- Як Трамп лякає Європу?
- Що Зеленському робити з Трампом?
- Майбутнє України: яким воно буде?
Це теми нового випуску формату "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net, де ексміністр закордонних справ Павло Клімкін просто і доступно аналізує актуальні події навколо України та у світі.
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