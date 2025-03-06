NBC News: Союзники можуть скоротити обмін розвідданими зі США – бояться витоку до Росії

Ряд країн побоюється, що особи таємних агентів та інша інформація можуть бути розкриті

Володимир Путін та Дональд Трамп (Фото: ресурси окупантів)

Деякі союзники США можуть зменшити обсяг передання даних із Вашингтоном у відповідь на "примирливий підхід" адміністрації Дональда Трампа до Росії. Про це NBC News повідомили четверо співрозмовників, поінформованих про перебіг переговорів.

За словами неназваного чиновника та ще кількох людей, союзники мають побоювання щодо захисту інформації про іноземних агентів, дані яких можуть бути "ненавмисно розкриті". Зазначається, що розвідка кожної країни вважає свої обов'язки перед інформаторами недоторканними та намагається забезпечити їм безпеку та приховати особи. А все, що може підірвати ці зусилля, підриває довіру.

Колишні чиновники стверджують, що на тлі контактів США з Росією деякі шпигунські служби утримаються від обміну інформацією із Вашингтоном.

Зокрема, йдеться про Ізраїль, Саудівську Аравію та членів шпигунського альянсу "П'ять очей". За даними співрозмовників, ці країни вивчають можливість перегляду поточних протоколів обміну розвідданими зі США.

"Ці обговорення вже ведуться", – сказав один зі співрозмовників, але уточнив, що рішення поки що не прийнято.

4 березня 2025 року телеканал CNN писав, що США продовжують ділитися розвідданими з Україною, попри припинення військової допомоги.

5 березня директор ЦРУ Реткліфф підтвердив журналістам, що США припинили не лише постачання зброї Україні, а й надання розвідданих.

5 березня Sky News повідомило, що обмін усіма розвідданими між Україною та США було припинено.

6 березня міністр оборони Франції повідомив, що країна має розвідувальні ресурси, якими вона ділиться з Україною.