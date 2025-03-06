NBC News: Союзники можуть скоротити обмін розвідданими зі США – бояться витоку до Росії
Володимир Путін та Дональд Трамп (Фото: ресурси окупантів)

Деякі союзники США можуть зменшити обсяг передання даних із Вашингтоном у відповідь на "примирливий підхід" адміністрації Дональда Трампа до Росії. Про це NBC News повідомили четверо співрозмовників, поінформованих про перебіг переговорів.

За словами неназваного чиновника та ще кількох людей, союзники мають побоювання щодо захисту інформації про іноземних агентів, дані яких можуть бути "ненавмисно розкриті". Зазначається, що розвідка кожної країни вважає свої обов'язки перед інформаторами недоторканними та намагається забезпечити їм безпеку та приховати особи. А все, що може підірвати ці зусилля, підриває довіру.

Колишні чиновники стверджують, що на тлі контактів США з Росією деякі шпигунські служби утримаються від обміну інформацією із Вашингтоном.

Зокрема, йдеться про Ізраїль, Саудівську Аравію та членів шпигунського альянсу "П'ять очей". За даними співрозмовників, ці країни вивчають можливість перегляду поточних протоколів обміну розвідданими зі США.

"Ці обговорення вже ведуться", – сказав один зі співрозмовників, але уточнив, що рішення поки що не прийнято.

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