Мерц заявив, що миротворці відбивали б російські атаки в Україні у разі порушення перемир'я
Згідно з гарантіями, які нададуть Україні Сполучені Штати та Європа після припинення вогню, західні миротворці за певних обставин можуть відбивати атаки російських сил. Однак партнери ще не дійшли до цього питання. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю суспільному мовнику ZDF, передає агенція Reuters.
Стосовно деталей можливих гарантій безпеки, які запропонували США під час переговорів у Берліні з президентом Володимиром Зеленським, Мерц відповів, що у разі порушення будь-яких умов перемир'я гаранти повинні були б відбивати атаки РФ.
"Ми забезпечимо демілітаризовану зону між сторонами, що воюють, і, якщо бути дуже конкретним, ми також діяли б проти відповідних російських вторгнень і атак. Ми ще не дійшли до цього", – сказав він.
Також німецький канцлер прокоментував можливу гарантію Вашингтону Києву на кшталт 5 статті Північноатлантичного Альянсу: "Той факт, що американці взяли на себе таке зобов'язання – захищати Україну в разі припинення вогню, ніби це територія НАТО, – я вважаю, є новою визначною позицією для США".
Тим часом Росія все ще не погодилась на припинення вогню (його і США, і Європа вважають є необхідною умовою для будь-яких гарантій безпеки), а також на розміщення західних військ на території України.
- 15 грудня європейські лідери підписали спільну заяву щодо своїх та американських зобов'язань стосовно гарантій безпеки та відновлення України. Зокрема, там йдеться про "багатонаціональні сили" партнерів для Києва.
- Politico з посиланням на неназваних чиновників США заявило, що Вашингтон спонукає Україну якнайшвидше піти на угоду щодо припинення війни, запропонувавши гарантії безпеки за зразком 5 статті НАТО: мовляв, прийміть її зараз, інакше пропозиція не буде такою щедрою.
Коментарі (0)