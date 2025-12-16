Мерц заявив, що миротворці відбивали б російські атаки в Україні у разі порушення перемир'я

Фрідріх Мерц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Згідно з гарантіями, які нададуть Україні Сполучені Штати та Європа після припинення вогню, західні миротворці за певних обставин можуть відбивати атаки російських сил. Однак партнери ще не дійшли до цього питання. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю суспільному мовнику ZDF, передає агенція Reuters.

Стосовно деталей можливих гарантій безпеки, які запропонували США під час переговорів у Берліні з президентом Володимиром Зеленським, Мерц відповів, що у разі порушення будь-яких умов перемир'я гаранти повинні були б відбивати атаки РФ.

"Ми забезпечимо демілітаризовану зону між сторонами, що воюють, і, якщо бути дуже конкретним, ми також діяли б проти відповідних російських вторгнень і атак. Ми ще не дійшли до цього", – сказав він.

Також німецький канцлер прокоментував можливу гарантію Вашингтону Києву на кшталт 5 статті Північноатлантичного Альянсу: "Той факт, що американці взяли на себе таке зобов'язання – захищати Україну в разі припинення вогню, ніби це територія НАТО, – я вважаю, є новою визначною позицією для США".

Тим часом Росія все ще не погодилась на припинення вогню (його і США, і Європа вважають є необхідною умовою для будь-яких гарантій безпеки), а також на розміщення західних військ на території України.