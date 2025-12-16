Мерц заявил, что миротворцы отражали бы российские атаки в Украине в случае нарушения перемирия

Фридрих Мерц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Согласно гарантиям, которые предоставят Украине Соединенные Штаты и Европа после прекращения огня, западные миротворцы при определенных обстоятельствах могут отражать атаки российских сил. Однако партнеры еще не дошли до этого вопроса. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью общественному вещателю ZDF, передает агентство Reuters.

Относительно деталей возможных гарантий безопасности, которые предложили США во время переговоров в Берлине с президентом Владимиром Зеленскиммерц ответил, что в случае нарушения каких-либо условий перемирия гаранты должны были бы отражать атаки РФ.

"Мы обеспечим демилитаризованную зону между воюющими сторонами и, если быть очень конкретным, мы также действовали бы против соответствующих российских вторжений и атак. Мы еще не дошли до этого", – сказал он.

Также немецкий канцлер прокомментировал возможную гарантию Вашингтона Киеву вроде 5 статьи Североатлантического Альянса: "Тот факт, что американцы взяли на себя такое обязательство – защищать Украину в случае прекращения огня, будто это территория НАТО, – я считаю, является новой выдающейся позицией для США".

Между тем Россия все еще не согласилась на прекращение огня (его и США, и Европа считают необходимым условием для любых гарантий безопасности), а также на размещение западных войск на территории Украины.