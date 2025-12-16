"Мы приблизились к самым сложным пунктам". Главные тезисы Зеленского о ходе переговоров

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В переговорах с партнерами по урегулированию российско-украинской войны сейчас обсуждаются самые сложные пункты, в частности это вопрос территорий, в котором до сих пор нет консенсуса. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса президента.

США хотят быстрого урегулирования, Украина – качественного

Президент подчеркнул, что первоначальный предложенный США "мирный план" из 28 пунктов содержал некоторые "деструктивные" части – и важно, что сейчас их нет.

"Это не значит, что у нас идеальный сейчас план, но это очень рабочая версия. Я благодарю американцев за это партнерство. Но тем не менее нам нужно быть очень внимательными. Соответствующие сигналы мы уже сказали партнерам, что эти пункты, в той или иной формулировке, которые были исключены, очень не хочется, чтобы они появлялись в других документах", – сказал Зеленский.

Он отметил, что "война сложная и путь [к миру] будет таким". Но это не значит, что он будет длительным. Американцы хотят быстрого завершения – для Украины же важно качество в этой скорости.

Украина рассчитывает на пять документов

"Важно: мы рассчитываем на пять документов. Часть из них – о гарантиях безопасности. Legally binding, то есть проголосованные, утвержденные Конгрессом США. Там, где существует пятая поправка "как в НАТО". То есть Article 5 mirror – зеркально пятой поправке для всех, кто в Альянсе. И это будет проголосовано Конгрессом, об этом есть договоренности. И это очень важно", – сказал президент.

Второй вопрос – восстановление. Речь идет как о деньгах, так и о создании специального фонда.

"Я сегодня впервые поднял вопрос, который, на мой взгляд, очень важен, – это наши переселенцы, которые потеряли жилье. Это большие деньги, десятки миллиардов долларов. Я думаю, где-то мы насчитаем около $70-80 млрд. И мы подняли этот вопрос. Важно, что американцы воспринимают это. Нужны соответствующие возмещения, чтобы украинцы хотели жить в Украине, и имели эти возможности", – сказал президент.

Также он рассчитывает на помощь от партнеров в финансировании выплат семьям погибших военных, поэтому "очень непросто нести эту финансовую ответственность". Хотя подчеркнул: Украина продолжит эти выплаты в любом случае.

"И восстановление инфраструктуры, энергетики и тому подобное. Школы, университеты, многие вещи. То есть план восстановления более детальный еще не готов, приближаемся", – сказал он.

Самые сложные пункты рамочного соглашения

"Относительно гарантий безопасности. Важно, что наши военные обсуждали все детали. Я имею в виду, американо-украинская команда. И я считаю, что мы очень близки к сильным гарантиям безопасности <...> Я вижу, что команда президента Трампа готова к этому. Мы точно знаем, что Конгресс будет поддерживать по этому поводу. Ну, точно-не точно, по крайней мере мы знаем, что положительно относится большинство Конгресса к этому", – отметил президент.

Также на переговорах Зеленский озвучил, какое оружие нужно Украине, какие тренировки, комплектация войск и какое финансирование армии.

В то же время, по его словам, также стороны приблизились к самым сложным пунктам рамочной 20-пунктного соглашения. В частности, одним из ключевых вопросов он называл территории. Украина не признает Донбасс "российским" и пока консенсуса в этом вопросе нет. США хотят "свободную экономическую зону".

Репарационный кредит – это "геймченжер"

"На сегодняшний день репарационный займ или любой формат, который рассчитан на сумму российских замороженных активов, – это от $150 млрд до $200 млрд в целом, $210 млрд – это геймченжер. Почему? Это гарантия безопасности для Украины", – сказал он.

Он подчеркнул, что план "А" – это окончание войны, а план "Б" – продолжение российской агрессии. Если война будет продолжаться, Украина рассчитывает не только на двусторонние пакеты военной помощи, а по меньшей мере на $45 млрд евро в год финансовой помощи – то есть это транш этого репарационного займа.

В случае продолжения войны эти деньги пойдут на армию, оружие, энергетику и тому подобное. Если война завершится – на восстановление.

Если Путин откажется, Украина ждет от США больше оружия

По мнению президента, если российский диктатор Владимир Путин будет отвергать мирный план, Америка будет давить санкциями и даст Украине больше оружия.

"На мой взгляд, логика такова: если американцы готовы дать гарантии безопасности Украине и применить сильные гарантии, если Путин нарушит, то скажите мне откровенно, чем это отличается от того, если Путин не хочет заканчивать? Я думаю, это справедливый будет запрос от меня как от президента и от некоторых европейских лидеров, что дайте нам тогда уже хотя бы часть этих гарантий, чтобы мы могли отбиться от Путина. ПВО, и дайте long range", – сказал Зеленский.

Сначала прекращение огня – тогда выборы

"Я сегодня еще раз подчеркнул нашим партнерам: я готов к выборам. И для того, чтобы народ Украины был готов, для этого нужно сотрудничество законодателей об изменениях в законах, но прежде всего, самое главное – это возможность провести легитимные выборы или провести выборы с легитимным результатом. Для этого нужна инфраструктура безопасности", – подчеркнул президент.

По его словам, потребуется условно 60-90 дней прекращения огня до проведения голосования.