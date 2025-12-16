Украина не признает Донбасс российским, но консенсуса в вопросе земель нет – Зеленский

Президент подчеркнул, что вопрос территорий один из ключевых во время переговоров, американцы хотят "компромисса"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина не будет признавать Донбасс "российским" ни фактически, ни юридически, однако в вопросе территорий во время работы над мирным планом с представителями США пока что консенсуса нет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса президента.

"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем – ту часть, которая временно оккупирована. Безусловно. Но, тем не менее, мы проговариваем вопрос насчет территорий. Вы знаете, что он один из ключевых. В этом вопросе у нас пока что консенсуса нет. Но в других вопросах есть движение вперед", – заверил Зеленский.

В то же время он отметил, что позиция россиян пока что не изменилась – они хотят весь Донбасс.

"Позиция наша – практическая, реальная, справедливая, мы на ней стоим. А мы не хотим отдавать наш Донбасс. Американцы хотят найти компромисс, они предлагают "свободную экономическую зону", – рассказал президент.

Он отметил, что "свободная экономическая зона" не означает, что это будет под руководством РФ, что для него является важным.