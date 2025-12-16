Украина не признает Донбасс российским, но консенсуса в вопросе земель нет – Зеленский
Украина не будет признавать Донбасс "российским" ни фактически, ни юридически, однако в вопросе территорий во время работы над мирным планом с представителями США пока что консенсуса нет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса президента.
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем – ту часть, которая временно оккупирована. Безусловно. Но, тем не менее, мы проговариваем вопрос насчет территорий. Вы знаете, что он один из ключевых. В этом вопросе у нас пока что консенсуса нет. Но в других вопросах есть движение вперед", – заверил Зеленский.
В то же время он отметил, что позиция россиян пока что не изменилась – они хотят весь Донбасс.
"Позиция наша – практическая, реальная, справедливая, мы на ней стоим. А мы не хотим отдавать наш Донбасс. Американцы хотят найти компромисс, они предлагают "свободную экономическую зону", – рассказал президент.
Он отметил, что "свободная экономическая зона" не означает, что это будет под руководством РФ, что для него является важным.
- 12 декабря в Офисе президента прокомментировали материал Le Monde о том, что Украина якобы согласилась на условия США по созданию буферной зоны на Донбассе. В ОП заявили, что в публикации "некорректный перевод и подача".
- 14 декабря Зеленский назвал несправедливой идею США, чтобы Украина вышла из Донбасса, а Россия – не заходила.
