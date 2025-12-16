Україна не визнає Донбас російським, але консенсусу в питанні земель немає – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна не визнаватиме Донбас "російським" ні фактично, ні юридично, проте в питанні територій під час роботи над мирним планом із представниками США поки що консенсусу немає. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у чаті Офісу президента.

"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо – ту частину, яка тимчасово окупована. Безумовно. Але тим не менше, ми проговорюємо питання щодо територій. Ви знаєте, що воно одне з ключових. В цьому питанні у нас поки що консенсусу немає. Але в інших питаннях є рух вперед", – запевнив Зеленський.

Водночас він наголосив, що позиція росіян поки що не змінилася – вони хочуть весь Донбас.

"Позиція наша – практична, реальна, справедлива, ми на ній стоїмо. А ми не хочемо віддавати наш Донбас. Американці хочуть знайти компроміс, вони пропонують "вільну економічну зону", – розповів президент.

Він зазначив, що "вільна економічна зона" не означає, що це буде під керівництвом РФ, що для нього є важливим.