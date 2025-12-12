Le Monde пише про "згоду" України на буферну зону. В ОП пояснили, що звучало насправді

У Зеленського наголосили, що у питанні "демілітаризованої зони" йшлося лише про теоретичні обговорення

Михайло Подоляк (Фото: ОП)

В Офісі президента прокоментували матеріал французької газети Le Monde про те, що Україна нібито погодилася на умови США щодо створення буферної зони на Донбасі. Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі українським медіа заявив, що у публікації "некоректний переклад і подання", а радник глави ОП Михайло Подоляк передав LIGA.net свою реальну цитату дослівно.

Le Monde написала матеріал під заголовком "Україна готова погодитися на демілітаризовану зону на Донбасі, що є значною поступкою для припинення війни".

Посилаючись на Подоляка, французькі журналісти написали, що "ця зона вимагатиме виведення українських і російських військ з обох боків лінії фронту". Також, як пише медіа, Подоляк уточнив, що "ще потрібно визначити, яке озброєння виводити та які повноваження матимуть на місці міжнародні місії спостереження (в ідеалі Україна хотіла б бачити у їх складі США)".

Литвин наголосив, що насправді Подоляк казав загалом про те, що обговорювати можна різні речі, але питання завжди в деталях, як це може працювати.

"Чи погодилась Україна, чи не погодилась – може вирішуватися тільки на найвищому політичному рівні або народом України, вчора президент про це сказав журналістам", – додав він.

Подоляк у коментарі LIGA.net теж зазначив, що поки що йдеться лише про теоретичні обговорення – і він наголошував на цьому у розмові з французьким медіа.

"Зрозуміло, що в переговорному процесі обговорюються всі можливі формати, в також і можливий формат зупинки по лінії прямого боєзіткнення. І зрозуміло, що такий формат теоретично передбачає, зокрема й можливість формування так званої буферної (демілітаризованої) зони, яку треба буде активно моніторити. Але все це поки що тільки обговорюється в межах гарантій безпеки. Про остаточні рішення буде вже говорити, безумовно, пан президент України", – додав він.