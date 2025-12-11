Донбас, Запорізька АЕС, активи. Зеленський розповів про непогоджені позиції "мирного плану"

Росіяни хочуть залишити контроль над ЗАЕС, Україна ж проти цього, констатував президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Територія Донецької області та контроль над Запорізькою атомною електростанцією – дві непогоджені позиції у так званому мирному плані, також проблемним є питання активів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.

За його словами, окрім непогоджених позицій щодо Донецької області, в документі пропонувався вихід росіян з деяких частин областей, де вони зараз перебувають.

"Це те, що розглядається. Тобто вони виходять з відповідних шматочків Харківської, Сумської області, Дніпровщини, де вони є. Херсон, Запоріжжя – їхня позиція, що ні, не відходять, і стоїмо, де стоїмо. Це сьогодні так. Я просто констатую факт", – сказав Зеленський.

Президент додав, що також росіяни хочуть залишити контроль над ЗАЕС, Україна ж проти цього.

"І ми сказали, що якщо це так, то станція не буде працювати. Тобто у нас ключових дві непогоджені позиції – це території Донеччини й те, що з цим повʼязано, а також Запорізька АЕС. Ось дві теми, які ми продовжуємо обговорювати", – наголосив глава держави.

Президент додав, що третє складне питання в розмовах зараз – це гроші, російські активи.

"І тут чому європейців не було, і чому вони зараз є? Ми європейців долучили в цю конструкцію широких перемовин. І правильно зробили, тому що ці гроші, заморожені російські активи, знаходяться фактично всі в Європі", – пояснив він.